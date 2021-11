Barça : Xavi a décidé au sujet de Dembélé

Xavi Hernandez , Coach de Barcelone

Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez n’a pas perdu du temps pour prendre certaines décisions. La première concerne Ousmane Dembélé qui peine à convaincre au Barça, parce que régulièrement blessé. Malgré ses performances mitigées, Dembélé a convaincu Xavi qui attend cependant plus de lui.





«A son poste, s'il travaille beaucoup, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde, a encensé le technicien pendant sa présentation. Il va falloir lui en demander beaucoup. Il a des qualités spectaculaires pour faire la différence au Barça et devenir un crack mondial. Cela dépend de lui et de sa mentalité, c'est important d'avoir une mentalité de gagnant.»





Mais Xavi semble surtout incriminer l’encadrement physique. «Nous devons nous occuper de lui, l'aider à trouver de la régularité », déclare-t-il, selon Maxifoot. Une indication bien comprise par la direction du club qui s’est séparé du préparateur physique Albert Roca et du responsable en physiothérapie Juanjo Brau.