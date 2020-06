Barcelone enchaîne dans la douleur, le nouveau mauvais geste de Messi

Messi et le nouveau mauvais geste

Le FC Barcelone a provisoirement reconquis la première place en venant difficilement à bout de l'Athletic Bilbao 1-0 mardi soir au Camp Nou pour la 31e journée de Liga, avant Real Madrid - Majorque mercredi.

Après son match nul à Séville vendredi (0-0), le Barça, très timide, a réussi à battre les Basques grâce à un but tardif d'Ivan Rakitic à la 71e, et repasse donc leader (68 pts), mais le Real Madrid (65 pts) aura l'occasion de récupérer la première place mercredi avec la réception du 18e et relégable Majorque.





La superstar Lionel Messi, 33 ans ce mercredi, devra encore patienter pour inscrire son 700e but en carrière. Au cœur d’un match très compliqué, l’Argentin s’est notamment distingué en mettant une semelle à Yeray Álvarez. Malgré cette intervention très limite, La Pulga n’a pas été avertie par l’arbitre de la rencontre.





“Messi arrive avec la semelle pour jouer le ballon. S’il avait touché l’autre jambe, cela aurait été plus dangereux et aurait pu valoir un carton rouge”, estime l’ancien arbitre Iturralde González pour le quotidien madrilène As.





Vendredi dernier déjà, face à Séville, Messi avait poussé l’ancien Nantais Diego Carlos sans être sanctionné.