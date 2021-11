Barrages-CDM-Qatar 2022 : Égypte, Cameroun, Ghana… Du lourd en perspective pour le Sénégal

Clap de fin des éliminatoires (zone Afrique) de la coupe du monde 2022. Le Sénégal a quasiment survolé son groupe H en obtenant 16 points sur 18 possibles. Mais la lutte continue, les Lions vont tenter de décrocher l’un des 5 tickets disponibles pour le prochain mondial. Cameroun, Ghana, Égypte, Mali, RD Congo sont les potentiels adversaires des Lions dans ce tour décisif.





Pour espérer participer à une deuxième coupe du monde de suite, les Lions vont devoir sortir les griffes. En effet, les hommes de Aliou Cissé vont disputer un dernier tour décisif en mars 2022. Pour ce faire, les 5 meilleures équipes nationales du continent vont affronter les 5 autres moins bien classées. Concrètement, le Sénégal, 20e au classement Fifa et première en Afrique, devrait être logé dans le chapeau 1 en compagnie des 4 nations qui le suivent à savoir la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et le Nigeria. Le deuxième chapeau devrait être composé de l’Égypte, du Ghana, du Cameroun, du Mali et de la République Démocratique du Congo. Bien que le tirage au sort ait lieu le 18 décembre 2021 à Doha (Qatar), les Lions peuvent déjà avoir une idée de leur futur adversaire.







Sénégal-Égypte, duel des "Reds"







Parmi lesquels, l’Égypte. Globalement, les 2 équipes se sont affrontées à 12 reprises pour un bilan de 4 victoires pour le Sénégal contre 6 pour l’Égypte et 2 nuls. Mais la dynamique des derniers matchs est en faveur des Lions. Le dernier match opposant les deux nations remonte au 15 novembre 2014 au Caire, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Aliou Cissé et ses hommes s’étaient imposés sur la marque d’un but à 0 après avoir remporté la manche aller à Dakar sur le score de 2 buts à 0. La dernière défaite du Sénégal face à cette nation remonte à 2006 lors de la demi-finale de la CAN organisée par l’Égypte (2-1). Cette rencontre pourrait être aussi un match dans le match entre les 2 coéquipiers de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah.



Sénégal-Mali, le derby sous-régional



Les aigles du Mali ont survolé leur groupe E avec 16 points au compteur. Les Maliens espèrent ainsi décrocher leur première qualification pour une phase finale de coupe du monde. Dans cette quête, le Mali pourrait tomber sur une nation frontalière, le Sénégal: ça tombe bien, les deux équipes se connaissent bien footballistiquement parlant. Le Mali est la nation qui compte le plus de confrontations directes contre le Sénégal parmi les 5 potentiels adversaires des Lions. Sur les 41 matchs disputés entre ces pays, les Lions enregistrent 16 victoires contre 10 pour les aigles et 15 nuls. Les deux nations ne se sont affrontées lors des derniers matchs qu'en amicaux, le dernier avait vu le Sénégal l’emporter 2 buts à 1 à Dakar en 2019. Même si les Lions partent favoris, l’issue d’un match Sénégal-Mali est toujours indécise du fait de la rude adversité entre « ces pays frères » accentuée par les supporters.



Sénégal-Cameroun, comme un parfum de revanche



Les Lions indomptables ont dû cravacher pour obtenir leur place dans ce "Final 10". L’équipe du Cameroun s’est imposée lors de la sixième journée des éliminatoires contre la Côte d’Ivoire (1-0), arrachant ainsi la première place à leur adversaire du soir. Concernant les rencontres entre les deux « Lions » d’Afrique, les Sénégalais ont encore au travers de la gorge leur dernière confrontation. 28 janvier 2017 à Franceville (Gabon), le Sénégal fait face au Cameroun en Quart de finale de la Can. Malgré la large domination des Moussa Sow et compagnie, le Cameroun s’impose aux tirs aux buts (5-4) après une dernière tentative ratée par Sadio Mané. A l’heure actuelle, 7 joueurs (Sur la feuille de match) ayant participé à cette confrontation sont encore présents dans l’effectif sénégalais. Sans doute qu’ils auront l’esprit revanchard contre une vaillante équipe Camerounaise. Outre cette élimination, les deux équipes ont chacune 3 victoires l’une contre l’autre sur les 11 matchs qu’ils ont disputés.



Sénégal-République Démocratique du Congo, un adversaire qui réussit aux Lions



Les Léopards ont eu chaud dans leur groupe E. Ils se sont qualifiés pour les barrages lors de l’ultime journée des éliminatoires grâce à une victoire sur le Bénin (2-0). Pour ces barrages, les hommes de Hector Cuper pourraient croiser le fer avec le Sénégal. Des confrontations qui tournent souvent en faveur des Lions. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c’était lors des éliminatoires de la Can 2012 Gabon-Guinée équatoriale. Le Sénégal dirigé en ce temps par Amara Traoré avait fait carton plein contre la sélection congolaise en s’imposant à Lumumbashi (4-2) et à Dakar (2-0). La rivalité entre les deux nations se ressent aussi entre les fans, notamment sur les réseaux sociaux. Parmi les 5 équipes de ce chapeau B, la RDC fait office de petit poucet.



Sénégal-Ghana, Une rencontre moins étoilée



Les Black-stars se sont qualifiés in-extremis pour les barrages au terme de leur victoire controversée sur l’Afrique du Sud. Cette laborieuse qualification est sûrement due au fait que l’équipe est en pleine transition mais toujours emmenée par l’inépuisable André Ayew. Ce dernier avait justement marqué lors de la dernière confrontation en date avec le Sénégal qui s’était soldée par une défaite du Ghana, 2 buts à 1.