Barrages du Mondial 2022 : Cheikh Seck estime que ‘’les équipes se valent’’

Le Sénégal ne peut pas prétendre avoir fait un bon tirage avec l’Egypte pour les barrages à jouer en vue de la qualification à la Coupe du monde 2022, car les équipes se valent, estime Cheikh Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football.

‘’On ne peut pas dire qu’il est bon de tirer l’Egypte, c’est du 50-50’’, a-t-il dit, ajoutant que ‘’les équipes se valent’’.

‘’Les barrages n’auront rien à voir avec cette phase finale de CAN. D’ailleurs, cette édition de la Coupe d’Afrique des nations a démontré que les équipes se valent en Afrique, et seules celles qui sont les plus déterminées passeront’’, a commenté l’ancien gardien international.

Il réagit ainsi à la rencontre Sénégal-Egypte des barrages de la Coupe du monde prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

‘’La Fédération sénégalaise de football va faire de son mieux pour obtenir la qualification à la Coupe du monde, qui est nécessaire pour le financement du développement de notre football’’, a ajouté Cheikh Seck.

‘’Nous avons déjà goûté à cette compétition (…) C’est le must, on a envie d’y retourner, et notre équipe est bien outillée pour le faire’’, a-t-il assuré après le tirage au sort des barrages du Mondial 2022, ce samedi, à Douala.

Cheikh Seck estime qu’‘’il est important de prendre part à cette compétition, qui est utile pour l’investissement dans les infrastructures et la formation’’.

Se qualifier à la Coupe du monde de football procure le bonheur d’‘’être parmi les meilleures équipes du monde’’, a-t-il dit.

Les barrages des éliminatoires du Mondial 2022 seront très difficiles pour toutes les sélections africaines, selon Cheikh Seck.

Les autres affiches, pour la zone Afrique de la Fifa, sont : Ghana-Nigeria, Cameroun-Algérie, RD Congo-Maroc et Mali-Tunisie. Les matchs aller et retour auront lieu en mars prochain.