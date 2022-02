Barrages/Égypte-Sénégal : les Lions effectueront leur préparation au Maroc

L'Égypte et le Sénégal s'apprêtent à se retrouver lors d'une double rencontre décisive : les barrages de la coupe du monde Qatar 2022. En vue de la manche aller qui se jouera en Egypte, la fédération sénégalaise de Football semble déjà avoir pris les devants. D'après des informations de Radio Mars, et reprises par le Quotidien, les Lions du Sénégal devraient poser leurs bagages à Marrakech dans un hôtel réservé pour l'occasion. Les hommes d'Aliou Cissé sont attendus, après les matchs du championnat des 19 et 20 mars.



La même source précise que la réservation de l’hôtel s'étend du 19 au 23 mars. L'équipe du Sénégal effectuera des entraînements fermés au public et à la presse au Grand Stade de Marrakech, jusqu’à leur départ pour l’Egypte, le mercredi 23 mars. Soit 48 heures avant le match au Stade international du Caire (25 mars).