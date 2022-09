Basket : affaire Amar Sylla, comment la Fédé a poussé club espagnol à s'excuser

Quelques heures avant leur départ pour Monastir, en Tunisie, où s’est tenue la quatrième fenêtre des qualifications du Mondial 2023, des Lions du basket avaient enregistré un coup dur. Amar Sylla avait déclaré forfait. L’ailier fort, qui venait de s’engager avec le Betis Séville, avait été rappelé par son nouveau club.



Raison invoquée par la formation espagnole : Amar Sylla devait passer des tests médicaux. Une explication qui n’avait pas convaincu la Fédération sénégalaise de basket (FSBB), qui avait protesté en envoyant une lettre au Betis Séville, avec ampliation à la FIFA.



Cette initiative a porté ses fruits. «Le club nous a répondu en présentant des excuses, révèle le président de la FSBB, Me Babacar Ndiaye dans un entretien avec L’Observateur. Ils ont dit que c’était une incompréhension, qu’il a été appelé pour aller faire des tests médicaux alors qu’il devait le faire au moment de la signature de son contrat.»



Le Betis Séville ne s’est pas arrêté à des excuses. «Le club nous avait même demandé de lui envoyer le billet pour qu’il nous rejoigne à Monastir, mais on avait déjà remplacé le joueur», souligne le patron du basket sénégalais.



Me Ndiaye ajoute : «Il fallait régler cette affaire parce qu’un joueur ne peut pas venir en équipe nationale faire toute la préparation, être sélectionné dans le groupe des 12 et attendre l’heure du départ pour dire qu’il ne part pas. Je suis persuadé que le joueur voulait rester avec l’équipe nationale, mais il a eu la pression du club, qui n’est pas dans son droit. C’est pourquoi quand on a écrit, la Fédération espagnole a donné injonction de le libérer.»

A Monastir, les Lions ont fait un sans-faute. Ils ont enregistré trois victoires en autant de sorties. Ce qui les replace dans la course au Mondial, quittant ainsi la cinquième pour la troisième place du groupe F.