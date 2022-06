Basket/Éliminatoires Mondial-2023 : Gorgui Sy présent, Youssoupha Fall fait faux-bond

Basket/Éliminatoires Mondial-2023

Les Lions du basket se rendent à Alexandrie (Egypte) pour le compte de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue du 1er au 3 juillet 2022. Boniface Ndong, coach du Sénégal, pourra compter, lors de cette échéance, sur certains de ses joueurs cadres.





En effet, sur la liste de 12 joueurs publiée par "Record", on note la présence du pensionnaire d’Atlanta en NBA, Gorgui Sy Dieng, qui a rejoint la Tanière, et du pivot d'Orléans, Youssou Ndoye. Mais le plus remarquable dans le 12 de Boniface, c’est l’absence de l’intérieur de l'Asvel (France), Youssoupha Fall.





Pourtant, il fait partie des joueurs présélectionnés. Mais selon certains informations, il n’a jamais répondu à la convocation du sélectionneur. Longtemps ciblé par les sélectionneurs, le champion U18 en 2012, n’a jamais honoré la sélection nationale.





Le Sénégal doit affronter, lors de ces éliminatoires, l’Egypte, la RD Congo et le Kenya.





Liste des 12 Lions





Meneurs : Alkaly Ndour (As Douanes), Mamadou Faye (As Douanes), Jean-Jacques Boissy (Espagne)





Arrières : Cheikh Bamba Diallo, Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada)

Ailiers : Pape Moustapha Diop (France)

Babacar Sané (NBA académy)





Ailier Forts : Gorgui Sy Dieng (Atlanta, NBA), Ibrahima Faye (Monaco, France)