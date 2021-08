Basket-Tournoi de Dakar : Les Lions affrontent, aujourd’hui, la Guinée

Basket

Dans le cadre de leur préparation pour l’Afrobbasket masculin, qui se tient du 24 août au 5 septembre, à Kigali au Rwanda, l’équipe nationale du Sénégal affronte ce mardi, à 18 heures, à Dakar Aréna, la Guinée. Une rencontre comptant pour la première journée du Tournoi de Dakar.





En plus de la sélection nationale et de la Guinée, le Rwanda et une sélection composée de joueurs locaux vont participer à cette compétition qui se tiendra du 10 au 14 août à Dakar Aréna.





Voici le programme





Mardi 10/08/2021





15h30: Rwanda-Sélection Locale

18h: Sénégal-Guinée





Mercredi 11/08/2021





15h30: Guinée-Rwanda

18h: Sénégal-Sélection Locale





Jeudi 12/08/2021





15h30: Guinée-Sélection Locale

18h: Sénégal-Rwanda





Samedi 14/08/2021