Basket : une nouvelle date pour l’AG de la Fédération

Le Comité électoral autonome mis en place en vue de l’Assemblée générale (AG) élective de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a retenu une nouvelle date pour ces assises. Sauf nouveau report, celles-ci se tiendront le 27 mai prochain.



D’après Record, qui donne l’information, le Comité, qui est dirigé par Me Seydou Diagne, a sorti un communiqué en ce sens, précisant que le lieu et l’heure de déroulement seront communiqués ultérieurement.



L’AG de la FSBB a déjà été reportée à deux reprises. Initialement fixées le 6 mai, les assises ont été renvoyées au 13 mai avant de faire l’objet d’un nouveau report.



La date du 27 mai sera sans doute la bonne. Dans cette perspective, le Comité électoral autonome a prorogé la date limite de dépôt des candidatures. Celle-ci est désormais fixée au 21 avril à 00 heure.



Record informe que cet organe a demandé à dix candidats pour un siège au Comité directeur de la Fédé d’apporter la preuve de leur appartenance à un club. Les concernés sont : Mamadou Ndiaye, Fatou Pouye, Youssouf Tall, Souleymane Barry, Yamar Samb, Abdoul Sy, Mandogal Camara, Assane Ndiaye, Oumar Sonko et El Hadji Mamadou Sarr.