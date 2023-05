Bayern : Cette décision de Tuchel qui a frustré Bouna Sarr

Dimanche dernier, le Bayern Munich affrontait le Hertha Berlin en Bundesliga. Au cours du match, Thomas Tuchel a voulu opérer deux changements. Sturm-Juwel Mathys et Bouna Sarr devaient entrer en jeu peu avant la 68e mn.







Alors qu'ils recevaient des consignes sur le banc de touche, Serge Gnabry ouvre le score. Thomas Tuchel suspend immédiatement les changements et demande aux deux joueurs de poursuivre l'échauffement.





"C’était amer !"





Cette décision du coach a frustré l’arrière droit sénégalais. «C’était amer ! Le but a fait changer d’avis l’entraîneur. Ensuite, je ne pouvais plus entrer», a-t-il confié au journal allemand "Bild".





Après l’ouverture du score de Serge Gnabry, Tuchel a effectué deux autres changements. Le premier à la 74e mn (entrée de Josip Stanisic à la place de Mazraoui) et le second à la 81e mn. Kingsley Coman cédait sa place à Sturm Tel. Tuchel n’a donc plus fait jouer Bouna Sarr.





Le Sénégalais espérait vraiment disputer ses premières minutes en Bundesliga cette année. Inutile de rappeler qu'il avait passé cinq longs mois loin des terrains à cause d’une blessure au genou.





«Je dois accepter ça. Il s’agit pour moi de continuer à travailler dur»





Bien que frustré, Bouna Sarr accepte sa situation. Pour lui, il faudra tout simplement continuer à travailler pour mériter la confiance du coach. «Je dois accepter ça. Il s’agit pour moi de continuer à travailler dur et d’être à la disposition de l’entraîneur», a-t-il confié à "Bild".