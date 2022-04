Bayern : Le coach Julian Nagelsmann menacé de mort

Les supporters du Bayern de Munich ne digèrent toujours pas l’élimination de leur club en quart de finale de la Ligue des champions par Villarreal (0-1, 1-1) et imputent la responsabilité de cet échec au coach Julian Nagalsmann.





Critiqué sévèrement depuis cette contre performance, le technicien allemand soutient même avoir reçu de nombreuses menaces de mort.