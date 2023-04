Bayern Munich : Le vestiaire aurait tourné le dos à Sadio Mané

Appelé en pompier pour sauver le navire bavarois, Thomas Tuchel vit des débuts compliqués. En 7 rencontres, le technicien allemand enregistre 3 défaites pour 2 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues.



S’ajoute à cela son élimination en ligue des champions contre Manchester City et la perte de la 1ere place du championnat au profit du Borussia Dortmund. Outre ces facteurs sportifs, Thomas Tuchel doit gérer les remous de vestiaire. Le dernier épisode en date est l’altercation Sadio Mané-Leroy Sané.



Le Sénégalais s’en est sorti avec une amende de 350 000 euros et une suspension d’un match. Dans un article publié ce lundi, Sky Sport renseigne que le Sénégalais se serait mis le vestiaire à dos en raison de son coup de sang contre son coéquipier.



Toujours selon le média germanique, Thomas Tuchel ne verrait pas le deuxième au ballon d’or s’imposer sur la durée en Bavière et remet sur la table la probabilité d'un départ cet été.