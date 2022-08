Bayern Munich : Sadio Mané zappe la bière lors d'un shooting...

Arrivé en Bavière contre un chèque de 32 millions d’euros, « le Nianthio » a réussi à s’acclimater dans son nouveau club. Le Sénégalais enregistre pour le moment un bilan de 3 buts en 4 matchs de Bundesliga. Loin des terrains, l’enfant de Bambali fait aussi parler de lui. Musulman pratiquant et fier, Sadio n’a aucun complexe à montrer des signes de sa religion dans la vie de tous les jours.



Le numéro 17 du Bayern Munich s’est illustré cette fois-ci sur un shooting d’un sponsor du club allemand. Ce sponsor n’est, ni plus ni moins, qu’une… marque de bière. Sur le cliché, les joueurs Bavarois en mode photo de classe tiennent chacun sur leur main un verre du liquide alcoolisé. Tous sauf… Sadio Mané et le Marocain Noussair Mazraoui. Les deux joueurs se sont contentés d’afficher de larges sourires.