Bayern : Pour Oliver Kahn, Sadio Mané « se cherche toujours »

Thomas Tuchel, le nouveau coach du Bayern Munich, a remporté son tout premier match avec les Bavarois samedi dernier. Une victoire (4-2) contre le Borussia Dortmund. Sadio Mané n’a pas été titularisé.





« On aimerait que ça explose »





Il est entré en jeu à la 69ème minute. Malheureusement, le champion d’Afrique n’a pas marqué. Interrogé dimanche soir dans l'émission "Sky90", Oliver Kahn, le dirigeant du Bayern Munich, est revenu sur les prestations en demi-teinte du Sénégalais ces dernières semaines.





Pour l’ex-gardien de la Mannschaft, Mané « se cherche toujours au FC Bayern ». L’allemand espère que le joueur va bientôt retrouver son niveau.