Bayern -PSG: Nagelsmann se vante d'avoir neutralisé Messi et Mbappé

Cette année encore, le Paris Saint Germain n’ira pas plus loin que les 8èmes de finale en Ligue des Champions. Le club de la capitale française a été battu dans la soirée d’hier mercredi par le Bayern Munich d’Eric Maxim Choupo Moting. C’est d’ailleurs le camerounais qui a ouvert le score en deuxième mi-temps, suivi par Gnabry. Le coach allemand Julian Nagelsmann n’a pas boudé son plaisir; heureux d’avoir tenu en respect l’adversaire en deuxième mi-temps. Ce qui a offert une victoire "méritée" à son équipe.





« Nous sommes incroyablement bons »





« En seconde période nous étions clairement meilleurs que nos adversaires et méritions de gagner…Avec la qualité que nous avons, nous pouvons réaliser n’importe quoi. Nous sommes incroyablement bons » a déclaré Nagelsmann. Il s'est par ailleurs vanté d’avoir mis "hors d'état de nuire" Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Notre équipe préfère défendre haut…On l’a très bien fait en deuxième mi-temps, Messi et Mbappé, n’étaient plus si dangereux. Nous avons donc complètement retiré les deux du jeu » a déclaré le coach du Bayern Munich. Son président Herbert Hainer a lancé une pique aux dirigeants qatariens du PSG.





« Vous pouvez voir que vous ne pouvez pas tout faire avec l’argent seul »





En effet, l’allemand, a laissé entendre que l’argent ne faisait pas tout dans le football. « Vous pouvez voir que vous ne pouvez pas tout faire avec l’argent seul, mais qu’il y a beaucoup de travail de structuration et de développement » a déclaré Hainer dans les colonnes de Bild.