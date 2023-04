Bayern : Tuchel évoque le cas Sadio Mané

La méforme de Sadio Mané fait beaucoup jaser en Allemagne. Après le directeur du Bayern Munich Oliver Kahn, c’est au tour de l'entraîneur Thomas Tuchel d’évoquer les difficultés du Sénégalais depuis son retour de blessure. L'entraîneur allemand pense qu’il faut juste être patient avec le champion d’Afrique.











Il « peut perdre confiance et forme »









« Un changement de club peut toujours signifier qu’il vous faut du temps pour comprendre le club. Tout doit être réajusté pour vraiment se sentir bien et cela peut prendre du temps », a déclaré Thomas Tuchel selon Bild. Il estime également que le Sénégalais est le type d’attaquant « sensible ». Il « peut perdre confiance et forme ». « C’est une question de confiance et de patience » a-t-il réitéré, rappelant toute la « qualité » de l’ancien joueur de Liverpool.









Retrouver la confiance









Le Bayern Munich affronte ce soir le SC Freiburg. Un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. En marquant au cours de ce match, Mané pourrait reprendre confiance et recommencer par faire trembler les filets adverses.