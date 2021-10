Beach Soccer : Jean Ninou Diatta et Babacar Fall renvoyés de la sélection pour avoir disputé un match de Navetanes

Jean Ninou Diatta, Babacar Fall renvoyés de la sélection

Deux mois après un mondial de Beach Soccer historique pour le Sénégal (4e du tournoi), les Lions s’apprêtent à rugir de nouveau. Du 2 au 6 novembre prochain, les hommes de Ngalla Sylla vont prendre part au tournoi intercontinental de Dubaï. Cette compétition oppose les 8 meilleures équipes Nationales du monde. Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie des Emirats Arabes Unis, de l'Espagne et du Portugal.





Mais à quelques jours du début de ce tournoi, l’équipe nationale devra faire sans 2 de ses cadres. En effet, c’est ‘’Wiwsport’’ qui vend la mèche, Jean Ninou Diatta et Babacar Fall ont été renvoyés de la tanière. Il semblerait que les deux joueurs auraient participé à des rencontres opposant des clubs de football de quartier (Navétanes). Or, il est clairement mentionné dans le règlement intérieur, l’interdiction pour les joueurs de disputer d’autres compétitions en dehors de celles de l’équipe nationale. D’autant plus que les joueurs sont en regroupement pour préparer le tournoi de Dubaï qui aura lieu dans 14 jours (à compter du 20 octobre).