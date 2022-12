[Retro 2022] Beach Soccer : Les lions, maîtres incontestés du continent

Les lions, maîtres incontestés du continent

L’équipe nationale de Beach soccer a remporté cette année son septième titre de champion d’Afrique. Un titre qui fait des partenaires d’Al Seyni Ndiaye les sportifs les plus en vue du Sénégal en 2022. Seneweb revient sur le parcours de ces Lions qui dominent le continent depuis plusieurs années.





Depuis plus de 15 ans, le Beach soccer sénégalais règne en maître en Afrique. Les Lions de plage ont fini de conquérir un vaste territoire sur le continent. Une saga des partenaires d’Al Seyni Ndiaye qui a démarré en 2008 et depuis lors, ils sont presque inarrêtables. Cette dynamique victorieuse a permis à la sélection sénégalaise de la discipline de remporter son septième titre continental, le 28 octobre dernier au Mozambique. Elle avait battu l’Egypte lors de la séance de tirs au but (6-5 taps) après un match nul (2-2) à la fin du temps réglementaire.





La formation égyptienne s'était inclinée devant les hommes de Mamadou Diallo lors de la deuxième journée de la poule B sur la marque de 6-4. Les Lions avaient fait le vide autour d'eux dans cette phase en foudroyant d’entrée l’Ouganda sur la marque de 10-1 avant de terminer sur une nette victoire devant Madagascar par 8-4. Ils sortent le pays hôte, le Mozambique, en demi-finale en s’imposant sur le score de 3-2 avant de surclasser l’Egypte en finale pour conforter leur leadership sur le continent africain.





C’est la 7e étoile de l’ogre sénégalais et la 4e consécutive après celle de 2016, de 2018, de 2021. En 10 participations sur 11 Can de Beach soccer, les Lions de Beach soccer du Sénégal ont atteint 9 finales. Ce qui fait des Lions du football de plage, l’équipe la plus constante du continent. Aujourd’hui, le Sénégal est incontestablement la meilleure nation africaine de Beach Soccer et commence à s’imposer au niveau mondial avec une quatrième position au classement de la Fifa.





Avec six participations à une coupe du monde, les Lions ont réussi à atteindre les quarts de finale lors du plus grand rendez-vous du Beach soccer en 2007, 2011, 2017. Mais, ils feront mieux en 2021 en réussissant à accéder en demi-finale de la coupe du monde.