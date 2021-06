Bécaye Mbaye : ‘’Ce qui a permis à Sa Thiès de faire la différence’’

Ils revenaient tous les deux d’une défaite et un autre revers entraînerait le vaincu dans une situation inconfortable. La défaite était interdite entre Sa Thiès et Moussa Ndoye qui faisaient dacet, dimanche, à l’Arène nationale.





Mais c’est finalement Moussa Ndoye qui se trouve dans cette posture. Il a été battu par le fils de Double Less. Connu pour sa fougue, Sa Thiès a, semble-t-il, changé de stratégie. Ce qui n’est pas de l’avis du célèbre commentateur de lutte, Bécaye Mbaye interrogé par l’As.





‘’Sa Thiès a attaqué même s’il était un peu patient cette fois-ci. Il voulait juste voir comment son adversaire allait réagir, mais on sait que Sa Thiès attaque toujours ses adversaires. Il a attaqué et Moussa Ndoye a réagi. Moussa a pourtant soulevé la jambe de Sa Thiès, mais la force et la capacité de résistance de Sa Thiès ont fait la différence. Il était prêt physiquement’’, analyse-t-il.





Selon Bécaye Mbaye, Sa Thiès ''est toujours dans sa logique. Il était battu par un adversaire plus fort que lui. Quand un lutteur a une défaite, les gens disent du n’importe quoi. Mais aujourd’hui, il a une nouvelle victoire.’’