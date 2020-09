Ben Arfa «persuadé» que la Ligue 1 est «plus forte» que la Liga

L'international français a livré un avis tranché sur les championnats de France et d'Espagne.











Invité de Téléfoot dimanche soir, Hatem Ben Arfa a évoqué son avenir, lui qui se retrouve sans club après une expérience ratée à Valladolid la saison dernière. «On ne sait pas de quoi est fait le futur. On verra. J’étudie les propositions qui arrivent», a expliqué l'ancien Lyonnais et Marseillais, âgé de 33 ans. Vendredi soir, Jean-Louis Gasset semblait séduit à l'idée de diriger l'international français, suggérée par un journaliste en conférence de presse. «Ben Arfa ? Il faut qu’il discute avec Alain Roche (le directeur sportif) et le président (Frédéric Longuépée). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe», avait souri le coach des Girondins.





«En Espagne, le Barça et le Real cachent un petit peu la forêt»





En attendant de rebondir, pourquoi pas à Bordeaux, Hatem Ben Arfa s'est prêté au jeu des comparaisons entre les championnats français et espagnol. Et son avis risque d'en surprendre plus d'un. «En tout cas la Ligue 1 est un championnat très important. Moi qui ai été en Espagne, j’ai vu la différence un petit peu. Aujourd’hui, je peux dire que le championnat français est meilleur que le (championnat) espagnol où les grands clubs, le Barça et le Real, cachent un petit peu la forêt. Mais pour la majorité des clubs, la Ligue 1 est plus forte que la Liga. Ça j’en suis persuadé. Il faut être là-bas pour le voir», a confié l'ex-Rennais qui n'a joué que cinq matches la saison dernière avec Valladolid.