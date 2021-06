Benzema après son doublé : «Je ne baisse jamais les bras»

Décisif dans le match nul des Bleus contre le Portugal mercredi soir (2-2), Karim Benzema n'a jamais douté après son retour en équipe de France.



« C'était un match difficile face au Portugal, une très grande nation du football. Sur un plan individuel, sur le terrain je reste concentré au maximum, je sais ce que je dois faire et apporter. J'ai mis deux buts mais le plus important est de gagner. C'est sûr que tout le monde attendait ce but-là, avec mon retour après 6 ans d'attente. Je suis un joueur qui a l'habitude de cette pression, je l'ai ressenti sur le penalty et j'ai vu l'engouement du public à ce moment-là, ça m'a donné de la force pour mettre le deuxième but quelques minutes plus tard. »

La situation du penalty avec Griezmann





«On n'avait pas besoin de discuter sur un terrain pour savoir qui tire les penaltys. Il n'y a pas d'ordre pour les tirer, j'avais toute confiance en moi, je les ai travaillés à l'entraînement. Il faut être concentré et déterminé et derrière j'ai fête ça avec tous les supporters. On a besoin d'eux, c'est le 12e homme, c'est beaucoup de force pour nous.»









S'il est libéré après ce doublé





«Je savais très bien en revenant en sélection, les critiques … Ça fait partie du foot, mais je ne baisse jamais les bras. Sachez que quand je rentre sur un terrain, j'ai envie de marquer et faire marquer les autres. La pression, je la gère depuis tout petit. Tout le monde attendait ce but, ça me motivait. C'est clair que c'est une autre pression que le club car là c'est tout un pays qui attend et te pousse, mais ça me donne envie de donner encore plus. Sur le terrain il y a 11 joueurs, il faut donner le maximum et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de spectacle pour tout le monde. Il faut en profiter. Ce sont de beaux moments de football.»









Sa relation avec Ronaldo





«Ça fait plaisir de le revoir, ce qu'on a fait ensemble pendant huit ou neuf ans au Real, en gagnant des titres et en marquant beaucoup de buts … On a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite en sélection et en club. Avec l'envie de prendre du plaisir.»