BENZEMA ET SERGIO RAMOS, LE CLASH À RETARDEMENT

Sergio Ramos n'aurait pas apprécié le traitement fourni par le Real Madrid à Karim Benzema.







Selon les médias locaux et notamment ABC, Sergio Ramos goûte peu le traitement de faveur administré à Karim Benzema par le Real Madrid. Après avoir bataillé pendant des mois, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a jamais pu obtenir satisfaction dans le dossier de la prolongation de son contrat auprès de sa direction. Ramos avait toujours exigé deux ans de bail à Florentino Perez, mais n’avait obtenu qu’une année. Et encore, cette offre était limitée dans le temps. À l’époque, la présidence madrilène avait prétexté que les prolongation de plus d’un an n’étaient pas proposés aux joueurs de plus de 30 ans.





Ramos jaloux de Benzema ?





Pourtant, c’est tout l’inverse pour Karim Benzema. Le Français devrait bientôt parapher un bail de deux ans au sein du club merengue. Une offre très généreuse dont Sergio Ramos serait jaloux. En fin de bail en juin prochain, le buteur tricolore a d’ores et déjà donné son aval au Real Madrid pour y poursuivre son odyssée, et l’officialisation de ce renouvellement est prévu pour le 22 juillet, soit la date de retour de l’international français à l’entraînement après son repos. Sergio Ramos, lui, a bien fini par avoir son bail de deux ans… mais au PSG, où il s’est engagé en tant que joueur libre. Mais même à Paris, le défenseur andalou a essuyé quelques refus.