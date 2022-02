BILAN DE LA CAN : les fédéraux soldent les comptes ce mardi

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit ce mardi 15 février. C’est la première rencontre entre les dirigeants du football depuis la victoire des Lions à la CAN 2021. Il s’agira donc de tirer le bilan de la participation du Sénégal à la compétition organisée par le Cameroun du 9 janvier au 6 février.



La rencontre promet des étincelles avec l’histoire de la prime spéciale offerte par le Président Macky Sall aux héros du premier titre continental du pays. Le chef de l’État a accordé à chacun des membres de la délégation officielle deux terrains (un à Dakar et un autre à Diamniadio) et la somme de 50 millions de francs CFA. Les fédéraux sont divisés à propos de l’identité des ayants droit.