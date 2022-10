Blessés, forfaits : La liste des cadres du foot qui manqueront le Mondial-2022

Liste des cadres du football qui vont manquer le Mondial

À un mois du démarrage de la Coupe du monde (18 novembre-20 décembre 2022), la liste des blessés ne cesse de s'allonger au fil des matches et des semaines. Et avec un calendrier qui s'annonce très chargé d'ici au match d’ouverture de ce Mondial qatari, entre championnats et coupes d'Europe, les forfaits ne sont certainement pas terminés.





À noter que pour l’équipe de France, c'est N’Golo Kanté (ischio-jambiers) et Boubacar Kamara (genou) qui ne fouleront pas les pelouses du Qatar. En Angleterre, Reece James, blessé au genou, est aussi déclaré forfait.





Au niveau de l’équipe néerlandaise, adversaire de poule du Sénégal, c’est Georginio Wijnaldum qui va rater le rendez-vous, pour avoir été touché au tibia.





De son côté, le Portugal a déjà enregistré deux forfaits. Il s’agit de Diogo Jota, touché au mollet, et Pedro Neto, à la cheville.





L’Uruguay a, pour sa part, perdu le Catalan Ronald Araujo, qui a des problèmes au niveau de l’adducteur.