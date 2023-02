Bombardier explique comment il s’est blessé contre Tapha Tine

Bombardier a été battu par Tapha Tine sur décision médicale dimanche dernier. Les médecins ont diagnostiqué au Mbourois une fêlure à un coude. Dans les colonnes de L’Observateur, ce dernier est revenu sur sa blessure peu avant son départ à Paris où il doit se soigner. «Il y a eu un accrochage, mais on n’a pas échangé de coups. C’est arrivé lorsque j’ai voulu saisir mon adversaire, rembobine-t-il. Mon coude était coincé et j’ai voulu forcer. C’est à ce moment que j’ai senti une douleur intense.»



Bombardier poursuit : «Une blessure peut arriver à n’importe quel moment ; qu’on soit dans l’arène, à la plage, à la salle de musculation ou au moment de l’échauffement. C’est la première fois que cela m’arrive. Je ne me suis jamais blessé dans l’arène. Je me suis beaucoup donné pour ce combat, c’est ce qui me fait mal au cœur. Mon intention n’était pas de venir gâcher un beau spectacle.»