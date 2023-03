Bombardier répond à Sa Thiès

Parmi les lutteurs dans sa ligne de mire après sa victoire sur Reug Reug, Sa Thiès place au premier rang Bombardier et Eumeu Sène. Ces derniers ont terrassé à deux reprises son frère, Balla Gaye 2. Il espère pouvoir laver l’honneur de la famille.



L’un de ses souhaits devrait bientôt être accompli. Le Mbourois a, en effet, répondu favorablement à son invite.



Et les choses pourraient même aller vite. «Deux promoteurs m’ont appelé pour un combat contre Sa Thiès, a révélé depuis la France Bombardier sur Lutte TV, reprise par Record. C’est le moment de donner la chance aux jeunes pour qu’ils accèdent au sommet. J’ai affronté tous les ténors, maintenant je veux deux jeunes avant de partir à la retraite.»



Le champion mbourois s’est empressé de préciser qu’en acceptant de défier Sa Thiès, il n’essaie pas de lui servir de marchepied vers les cimes de l'arène. «Si le combat est ficelé, a-t-il promis, il vivra le duel le plus difficile de sa carrière. Je me vois en lui lorsque j’étais jeune. Il est hargneux, courageux, technique, et j’aime cela. Mais nous allons nous bagarrer si le combat est monté.»