Bordeaux : Sabaly fait le point sur son avenir





En fin de contrat en juin prochain, le défenseur de 27 ans a fait savoir qu'il n'avait pas débuté les pourparlers avec ses dirigeants pour évoquer son avenir. Le latéral droit sénégalais est resté très flou sur ses intentions. "Je n'ai pas encore discuté avec la direction. Il me reste encore six mois. On verra ce que l'avenir me réserve. Dans le football, on ne décide pas forcément de ce que l'on souhaite. Les choses viennent à nous. On verra bien. Je suis bien ici. Si à la fin de mon contrat je n'ai pas quelque chose qui peut me maintenir au club, un autre challenge ne me dérangera pas (...) Je suis dans un club que j'admire beaucoup, donc je donnerai tout jusqu'à la fin de mon contrat."





Présent depuis l'été 2016 dans l'effectif du FCGB, l'ancien Parisien a disputé 17 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2020-2021.



Présent vendredi en conférence de presse, avant la réception samedi soir du FC Lorient comptant pour la 19e journée de Ligue 1, Youssouf Sabaly s'est exprimé sur sa situation avec les Girondins de Bordeaux.