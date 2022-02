Boulaye Dia a failli abandonner le foot...

Ses débuts dans le football n'ont pas été faciles. L'attaquant de Villarreal était même sur le point d'abandonner le football, faute de revenus.



Boulaye Dia est même retourné à son métier d'électricien qu’il exerçait au moment il ne croyait plus à son rêve de devenir footballeur professionnel.



"J'ai même dû abandonner le football pendant un certain temps. J'ai dû aider ma famille et il fallait un revenu qui ne provenait pas du football et j'ai dû commencer à travailler", a-t-il déclaré dans un entretien avec Marca repris par Walf Quotidien.



"Mais je n'ai pas perdu espoir. Dans ma tête, il y avait l'illusion de revenir et de réussir un jour. Je jouais en quatrième division et l'opportunité s'est présentée de faire le saut dans une équipe de troisième division que je n'ai pas ratée. Je voulais y aller étape par étape et je l'ai fait."