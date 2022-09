Boulaye Dia cartonne en Italie

On arrête plus Boulaye Dia en Série A. L'international sénégalais est l'auteur d'un debut de saison fracassant avec la Salertina. Buteur et passeur décisif lors de son premier match face à la Sampdoria, le champion d’Afrique a encore frappé sur le terrain de Bologne en sauvant son équipe grâce un but à la dernière minute. Réalisation qui a permis à la Salertina de ramener un point de Bologne.