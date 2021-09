Brésil – Argentine : Neymar et Messi auraient parlementé avec un homme armé !

Nouveau scandale autour de la rencontre opposant le Brésil à l'Argentine. Un des agents présents sur la pelouse pour arrêter la rencontre aurait porté une arme !











Décidément, cette rencontre entre le Brésil et l'Argentine continue de susciter la polémique. L'irruption d'agents de la santé sanitaire du Brésil en pleine partie, qui a conduit à l'interruption pure et simple du match, n'a pas fini de faire parler. D'autant plus que de nouvelles informations filtrent, et la dernière information est plutôt glaçante.

En effet, comme le révèle TyC Sports, outre les agents de santé, un officier de la Police de Sao Paulo s'est également invité sur la pelouse, s'accrochant même avec Acuña et Otamendi, avant de passer de longues minutes à parlementer avec Neymar et Lionel Messi sur le bord de la pelouse. Problème, plusieurs images semblent montrer que l'homme en question est venu avec une arme sur la pelouse ! Une information qui indigne évidemment la presse argentine depuis quelques heures.