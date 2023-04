Buteur contre Torpédo de Moscou: Keïta Baldé retrouve des couleurs en Russie

Suspendu pour cause de violation d'un contrôle antidopage, Keita Baldé qui avait raté la Coupe du Monde Qatar 2022 à cause de cette sanction, revient petit à petit en forme. En effet, l'attaquant international sénégalais, formé au FC Barcelone, a été ce samedi le grand artisan de la victoire à l’extérieur du Spartak de Moscou sur le terrain de Torpédo (2-1).



Keita Baldé, qui a manqué un penalty à la 15ème minute, va se racheter en ouvrant le score trois minutes plus tard d’une belle frappe en pivot (18ème). Avec ce 3eme but, qui a permis à son club Spartak Moscou (2ème, 45 pts) de s'imposer contre le rival du Torpédo Moscou, l’attaquant Sénégalais commence à revenir à son meilleur niveau. Cerise sur le gâteau, il a été élu Homme du match. Ces performances de l'ancien joueur de Monaco vont certainement faire plaisir au sélectionneur national Aliou Cissé.