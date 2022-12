c'est officiel pour Cristiano Ronaldo à Al-Nassr !

C'est désormais officiel, Cristiano Ronaldo quitte l'Europe et s'envole pour Al-Nassr !



On s'y attendait mais cela fait forcément l'effet d'une bombe ! Après plus de vingt ans en Europe, Cristiano Ronaldo a finalement décidé de quitter le Vieux Continent pour s'engager avec Al-Nassr. Souhaitant initialement rester en Europe, le quintuple Ballon d'or a longtemps attendu avant de donner son feu vert au club saoudien.



Mais faute de propositions alléchantes, le meilleur buteur de l'histoire du football international a décidé de signer un contrat de deux ans et demi avec l'équipe entraînée par Rudi Garcia. Il devrait y toucher un salaire annuel XXL de 200 millions d'euros, faisant largement de lui le joueur le mieux payé au monde.





Dans son post Twitter, le club saoudien a tout simplement salué l'arrivée du "plus grand athlète du monde".