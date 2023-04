C1/Bayern Munich: Thomas Tuchel évoque ses soucis de sommeil avant Manchester City

L'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a reconnu lundi que son sommeil était perturbé à l'approche du quart de finale aller de Ligue des champions mardi soir sur le terrain de Manchester City.





"Je vais essayer de me coucher tôt (ce lundi soir) et j'espère que je vais arriver à dormir", a dit le technicien allemand de 49 ans en conférence de presse de veille de match.

"La meilleure préparation, c'est le sommeil, mais parfois, c'est difficile de le trouver quand on n'arrête pas de penser", a continué le remplaçant de Julian Nagelsmann en mars sur le banc du club bavarois.



"Ce matin, je me suis réveillé vraiment tôt et j'ai décidé d'aller sur le terrain d'entraînement car je ne pouvais pas dormir. Je ne faisais que penser au match", a continué l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, du Paris SG et de Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2021.







Et lors de ce sacre européen, Tuchel avait battu en finale (1-0) le Manchester City de Pep Guardiola qu'il va retrouver mardi.