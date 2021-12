C3 : les clubs qualifiés pour la phase finale

On connaît désormais le plateau complet de la phase finale de la Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais et Monaco, déjà qualifiés avant cette journée, attendront mars pour disputer les 8es de finale. La Real Sociedad, Naples ou encore la Lazio disputeront de leur côté les 16es de finale, en février, face aux équipes reversées de la Ligue des Champions, comme le FC Barcelone, le Borussia Dortmund ou encore l'Atalanta. L'adversité est devenue d'un coup bien plus grande en C3...







Les premiers de poules directement qualifiés en 8es : LYON, MONACO, Spartak Moscou, Francfort, Galatasaray, Etoile Rouge, Leverkusen, West Ham

Les deuxièmes de poules qui joueront les 16es : Rangers, Real Sociedad, Naples, Olympiakos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagreb

Les 8 équipes reversées de la C1 qui joueront les 16es : Leipzig, Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, FC Barcelone, Atalanta, FC Séville, Zénith

Le tirage au sort des 16es de finale, qui se disputeront en février prochain, aura lieu ce lundi à partir de 13h à Nyon (Suisse).