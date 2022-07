CAF Awards : Aliou Cissé, Pape Ousmane Sakho et Pape Matar Sarr également à l'honneur

Aliou Cisse, Pape Makhtar Sarr, Pape Ousmane Sakho

L’instance continentale a publié les finalistes des différentes récompenses individuelles de l’année. Le Sénégal est presque sur tous les tableaux.





Pour le ballon d’or Africain, sans surprise les trois finalistes sont Sadio Mane, Mohamed Salah et Édouard Mendy.





Cependant, le trophée du meilleur jeune joueur se dispute entre Pape Matar Sarr, Hannibal Mejri et Karim

Konate.





Pour la catégorie des entraîneurs, Aliou Cissé, grandissime favori sera en compétition avec Carlos Queiroz et Walid Regragui.









Auteur d’un retourné magistrale contre l’Asec Mimosas en coupe de la CAF, Pape Ousmane Sakho sera en compétition avec Gabadinho Mhango et Zouhair El Moutaraji pour le titre du plus beau but de l’année.









Enfin le Sénégal, l’Égypte et le Cameroun sont en lice pour le titre de meilleure sélection nationale de l’année.









À noter que la période prise en compte pour évaluer les performances va de septembre 2021 à juin 2022.