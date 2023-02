Cameroun : Samuel Eto’o en deuil

Samuel Eto’o en deuil

Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a perdu l’un de ses plus proches collaborateurs. Boubakary Bello, puisque c’est de lui qu’il s’agit, occupait le poste de 2ème vice-président de la Fécafoot. Son décès a été annoncé hier lundi 27 février 2023. Boubakary Bello était hospitalisé depuis quelques jours à Maroua (ville de l’extrême-Nord du Cameroun). Il a dirigé pendant longtemps la Ligue Régionale de Football de l’extrême-nord du Cameroun avant d’intégrer le comité exécutif de la Fécafoot.





Il était en Egypte au début de la Can U20





C’est d’ailleurs cette région qu’il représentait au sein de la structure faîtière du football camerounais. Boubakary Bello était le dirigeant le plus expérimenté de la Fécafoot. Sous le règne de l’ancien président Seidou Mbombo Njoya, il avait conduit la Commission des Finances de la Fédération. Samuel Eto’o a rendu un vibrant hommage à son collaborateur via un communiqué de la Fécafoot. Il avait, selon lui, « consacré une bonne partie de sa vie au service du football et à son développement » au Cameroun.





Les condoléances de la Caf