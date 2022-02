Can-2021 : 5 joueurs égyptiens ne joueront pas la finale contre le Sénégal

L’Egypte ne se présentera pas au complet face au Sénégal, ce dimanche, au stade d’Olembé de Yaoundé, en finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021. Les Pharaons seront privés de 5 joueurs de leur effectif. En effet, avec deux cartons jaunes, le défenseur des Pharaons, Omar Kamal, est déclaré forfait pour la finale. Ce dernier a reçu un nouveau carton lors de la demi-finale contre le Cameroun, ce qui va le priver de la finale, rappelle Lequotidien.sn.



Pour Akram Taoufik, la saison est déjà terminée pour lui. L’arrière droit de l’Egypte a contracté une vilaine blessure, une rupture des ligaments croisés. C’est aussi sur blessure que le gardien titulaire de l’Egypte, Mouhamed El Shanawy, est forfait pour la suite du tournoi.



Mohamed Hegazy et Ma­rouane Daoued vont aussi manquer la finale contre le Sénégal. Blessure pour Hegazy et suspension pour Daoued, selon toujours nos confrères.



A noter que leur sélectionneur principal, Carlos Queiroz, a été lui aussi exclu lors de la demi-finale contre le Cameroun pour des protestations suite aux décisions arbitrales.



Mais l’Egypte va compter sur son prodige, Mo Salah et sa force collective pour affronter le Sénégal de Sadio Mané.