Can 2021 : Aliou Cissé dévoile sa liste le 24 décembre

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal dévoilera, le 24 décembre prochain, la liste des joueurs retenus pour la Can 2021 au Cameroun.



Hormis les 23 Lions habituels, renseigne le quotidien sportif Record dans sa parution de ce jeudi, Aliou Cissé aura la possibilité de rajouter jusqu’à cinq joueurs sur sa liste.



La préparation des Lions débute le 27 décembre à Dakar. Ils effectueront trois jours de stage au Sénégal avant d’aller poursuivre leur préparation au Rwanda.



Mais avant de rallier Kigali, ils devront recevoir le drapeau national des mains du président de la république, Macky Sall, mercredi 29 décembre prochain.



Le Sénégal joue son premier match de la Can le 10 janvier à 14h contre le Zimbabwe. Les Lions sont dans la poule B en compagnie de la Guinée, du Malawi et du Zimbabwe.