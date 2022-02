CAN 2021-Aliou Cissé : « Nous avons espoir que le Sénégal obtienne sa première étoile au Cameroun »

Aliou Cissé était présent en conférence de presse ce mardi en vue de la demi-finale Sénégal-Burkina Faso demain à 19 h. Le sélectionneur sénégalais a glissé quelques mots sur leur adversaire de demain soir.





« Nous avons bien préparé ce match même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps. On a davantage misé sur la récupération que sur le travail. Le Burkina Faso est une très belle équipe que l’on connaît. C’est une équipe très prometteuse qui est en train de faire de bonnes choses. Et, s’ils sont là aujourd’hui, c’est parce que cette génération progresse. Les quatre équipes qui restent dans cette CAN ont bataillé dur pour être là. Ce sera un match difficile mais nous sommes prêts », dit-il.





Les Lions courent toujours derrière leur premier trophée en Coupe d’Afrique des Nations. Aliou Cissé souhaite briser le sceau indien en terres camerounaises. « Nous travaillons pour gagner la CAN depuis des années. Nous avons espoir que le Sénégal obtienne sa première étoile au Cameroun », espère Aliou Cissé.





Dans cette 33e édition de la CAN, les nostalgiques de la génération 2002 ont sans doute eu un pincement au cœur en voyant les pas de danse esquissés par les joueurs sénégalais après leurs buts en quart contre la Guinée Équatoriale. Une célébration qui semble avoir agréablement surpris Aliou Cissé : « Je suis surpris parce qu’ils ne m’en ont pas parlé. Mais je crois que le football africain c’est aussi la joie de vivre. Cette danse est celle de feu Bouba Diop. On a une pensée pour lui. J’ai la chance aujourd’hui d’entraîner ses jeunes frères qui couraient derrière notre bus en 2002. Et il n’y a pas mal de membres de 2002 qui sont dans mon staff. C’est très bien et très émouvant. Ça veut dire qu’ils ont des références ».