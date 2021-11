Can 2021-Cameroun : « Le Sénégal a une grande chance d’être champion » (Paulo Duarté)

Logé dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi, l’équipe du Sénégal par avec l’ambition de remporter le graal en janvier au Cameroun lors de la coupe d’Afrique des Nations. Au vu des qualités individuelles des Lions de la Teranga, le sélectionneur des Eperviers, Paulo Duarté, a lors d’une interview accordée à Igfm, assuré que les hommes de Aliou Cissé ont de fortes chances de remporter ce trophée. «Pour moi, le Sénégal est un grand candidat pour le titre. Le Sénégal a une grande chance d’être champion. C’est l’époque pour le Sénégal de s’imposer, montrer sa puissance incroyable car il a plus de 50 joueurs qui jouent en Ligue 1. Donc, cela veut dire que la force et la qualité sont là. Le travail de Cissé est aussi là» pense le sélectionneur.



Par la suite, Paulo Duarté a tenu à préciser que les qualités individuelles du Sénégal ne suffiront pas au Cameroun. Pour le technicien portugais, il doit faire preuve de caractère sur le terrain : « Mais il faut qu’elle montre sur le terrain toute sa force, c’est le plus important car ce n’est pas les noms qui jouent. Le Sénégal doit montrer lors de la prochaine Can sa puissance afin de donner au public sénégalais ce trophée tant convoité. Et je crois qu’ils en sont capables. »