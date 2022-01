Can-2021 : Cap-Vert, Comores, Egypte, Guinée-Bissau et Soudan, les probables adversaires des Lions en 8es de finale

Les adversaires probables du Sénégal à la Can 2022

Premier de la poule B avec 5 pts +1, le Sénégal a obtenu son ticket pour les 8es de finale de la Can-2021 qui se joue au Cameroun. Avec son statut de leader, les Lions vont affronter, le 23 janvier 2022, à Bafoussam, une équipe issue des meilleurs 3es des poules A, C ou D. Et il pourrait s’agir du Cap-Vert, des Comores, de l'Egypte, de la Guinée-Bissau ou du Soudan.





Aliou Cissé et ses poulains devront ainsi attendre la fin de la phase de poules pour savoir quelle équipe ils vont affronter pour cette étape de la compétition.





Pour le moment, seules les 3es des poules A et D sont connues. Il s’agit respectivement de l’équipe de Cap-Vert et des Comores. Avec 4 pts, les Requins bleus ont plus de chance de faire partie des meilleurs 3es que Les Cœlacanthes comoriens qui ont seulement 3 pts, grâce à leur victoire, hier, devant les Black Stars du Ghana.





Dans le groupe D, actuellement dominé par le Nigeria (6 pts), l’Egypte (2e, 3 pts), la Guinée (3e, 1 pt -1) et le Soudan (4e, 1 pt) sont les équipes qui peuvent terminer à cette 3e meilleure place.