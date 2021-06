CAN 2021 : le Bénin éliminé à la différence de buts !

Quart de finaliste de la précédente édition, le Bénin ne sera pas au rendez-vous de la CAN 2021. Alors qu’un match nul suffisait à leur bonheur, les Ecureuils se sont inclinés face à la Sierra Leone (0-1) ce mardi à Conakry en Guinée et ce sont donc les Leone Stars qui s’emparent du dernier billet pour la phase finale.







A l’issue de ce match qui devait initialement se jouer le 30 mars mais qui a été reporté à deux reprises en raison de contestation des tests Covid, les Leone Stars se retrouvent en effet à égalité avec les Béninois à la 2e place du groupe L des éliminatoires au bilan des confrontations directes (0-1, 1-0), mais leur meilleure différence de buts générale (0 contre -1) leur permet de passer.





Suite à une faute de main du capitaine Khaled Adenon, l’inévitable Kei Kamara a inscrit sur penalty le seul but de la partie (19e) pour envoyer son pays à la CAN pour la 3e fois de son histoire et après 26 ans d’absence ! De leur côté, les hommes de Michel Dussuyer ont couru derrière le score en vain et la pilule aura forcément du mal à passer en raison de la tentative de manipulation des tests Covid dont ils ont été victimes en mars à Freetown et qui a débouché sur tout ce micmac qui a tourné en leur défaveur…









Le classement final du groupe L : Nigeria, 13 pts, Sierra Leone, 7 pts, Bénin, 7 pts, Lesotho, 3 pts.