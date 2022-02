CAN 2021 : Le Cameroun remporte la 3e place au terme d’un Match fou contre le Burkina Faso

L’avant dernière rencontre de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est jouée ce samedi. Le match opposait le Cameroun au Burkina Faso pour la troisième place de la compétition. Si Kamou Malo a aligné un onze classique, son homologue portugais António Conceição a procédé à plusieurs changements et pas des moindres. Le sélectionneur du Cameroun s’est passé de plusieurs de ses titulaires dont ses deux meilleurs buteurs (Aboubakar et Toko Ekambi).



Très en jambes, les étalons vont inscrire le premier but de la rencontre à la 24e minute grâce au défenseur Steve Yago. Son premier en sélection. Les coéquipiers de Bertrand Traoré vont doubler la mise sur un centre de Issa Kaboré détourné par André Onana dans son camps. C’est sur ce score de 2 buts à 0 que l’arbitre à sifflé la mi-temps.



De retour des vestiaires, le coach portugais va effectuer deux changements dès l’entame de la seconde période avec notamment l’entrée de Vincent Aboubakar. Mais les hommes de Kamou Malo vont repartir sur les mêmes bases que la première partie. Bien servi par Bertrand Traoré, Djibril Traoré assène une tête qui ne laisse aucune chance à André Onana. 3-0, stupeur dans le stade.



Mais les Lions ne vont pas se démoraliser pour autant. A la suite d’un cafouillage dans la surface burkinabè, Stéphane Bahoken réduit le score à 71e minute. Entré en seconde période, Vincent Aboubakar va se muer en capitaine courage. L’attaquant va inscrire 2 buts coup sur coup à la 85e et à la 87e minute. L’attaquant d’Al Nasr en Arabie Saoudite conforte par la même occasion sa place de meilleur buteur de la Can (8buts). 3-3, les Camerounais recollent au score. Place aux tirs au but.



Maladroits en demi-finale face aux Egyptiens, les Camerounais vont s’appliquer et marquer leurs 5 tirs au but et s’imposer 5 tirs au but à 4. Lot de consolation pour les Lions indomptables qui terminent 3e de la CAN dans leur pays pour le plus grand bonheur de leurs supporters. Gros coups de massue par contre pour les Étalons qui avaient largement le match à leur portée. Place à présent à l’épilogue de cette compétition avec la finale de ce dimanche 6 février entre le Sénégal et l’Egypte à 19h.