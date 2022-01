CAN 2021 : Le Cameroun s’impose dans la douleur face aux Comores et file en quarts

La deuxième rencontre de ces huitièmes de finale du jour opposait le Cameroun aux Comores. Confrontés à une hécatombe au poste de gardien de but, les Cœlacanthes ont dû placer un joueur de champ dans les cages. Et c’est le latéral droit d’Ajaccio, Alhadhur qui s’est sacrifié. Sur le papier, le rapport de force semblait être en faveur des lions indomptables mais sur le terrain, la réalité était tout autre.





Les Comoriens ont démarré cette rencontre pied au plancher. A la 4e minute de jeu, Mohamed Baki Youssouf touche le poteau sur un coup-franc magnifiquement frappé. Mais 3 minutes plus tard, suite à un tacle par derrière sur Ngamaleu, le capitaine des Coelacanthes, Abdou, écope d’un rouge direct. Un sentiment d’injustice gagne l’ensemble des joueurs comoriens qui manifestent leur mécontentement devant l’arbitre. Ce dernier ne bronche pas et reste sur sa décision.





En supériorité numérique, les Camerounais vont intensifier la pression dans le camp adverse. Et ce n’est qu’à la 31e minute que Karl Toko Ekambi va ouvrir le score sur un service de Vincent Aboubakar. L’équipe comorienne va réagir dans la foulée, a la 33e minute l’attaquant Mogni envoie une lourde frappe détournée par le portier Camerounais. Le défenseur central comorien, Youssouf suit l’action et tente sa chance mais André Onana réussi repousse le ballon des pieds.





Dans la seconde période de ce match, le néo-gardien du soir s’est illustré. A la 54e Chaker Alhadhur a repoussé d’une main opposée la tentative de Vincent Aboubakar puis celle de Ngamaleu. Les Camerounais vont doubler le score à la 70e minute par l’intermédiaire de Vincent Aboubakar, 2-0.





Menés au score, les Cœlacanthes ne vont pas pour autant rendre les armes. Ben Nabouhane va décocher une grosse frappe à la 80e minute qu’André Onana va détourner sur sa ligne.une minute plus tard sur un somptueux coup-franc direct, Youssouf Yacoub M'changama va réduire le score pour les Comores. Sans doute, le plus beau but de la CAN jusqu’à présent. Alors que 3 minutes de temps additionnel étaient annoncées, l’arbitre du match va mettre un terme à la rencontre après la première minute. 2-1 résultat final.





Fin de parcours pour les Comores qui ont, pour une première, réussi une belle compétition en terminant 3e de leur groupe en éliminant notamment le Ghana. Le Cameroun affrontera la Gambie en Quarts de finale le 29 janvier.