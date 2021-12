CAN 2021 / Liste Maroc: Ziyech et Massraou zappés

Vahid Halilodzic, l'entraîneur bosnien du Maroc a publié sa liste pour la Can Cameroun 2022 qui démarre le 9 janvier prochain. Et à la grande déception des supporters des Lions de l'Atlas, Hakim Ziyech et Noussair Mazraou n'y figurent pas. L'attaquant de Chelsea et le latéral droit de l'Ajax, qui étaient en conflit ouvert avec le bouillant technicien bosnien, ont payé a prix fort leur en entêtement et leur audace en s'opposant à l'ancien attaquant vedette du Fc Nantes et du Paris Saint-Germain.