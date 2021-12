CAN 2021 : Pour Patrice Motsepe, la Coupe d’Afrique aura bel et bien lieu

Le patron du football africain, Patrice Motsepe, est en visite au Cameroun où il doit s’entretenir avec le Chef de l’Etat, Paul Biya et procéder à la visite des infrastructures devant abriter la Can 2021 en janvier prochain.





Alors que la probabilité d’un report a été émise par le président de la Fifa, Gianni Infantino, le président de la Caf a assuré que l'événement se tiendra comme prévu. « Je serai au Cameroun le 7 janvier avec ma femme et mes enfants pour la CAN Total Energies AFCON qui commence le 9 janvier », a déclaré Patrice Motsepe ce lundi à Yaoundé lors de la visite du stade du stade d’Olembé.





Il a par la suite invité l’ensemble des Africains à faire preuve d’esprit de corps pour la réussite de ce rendez-vous : « La CAN est un moment important pour les Camerounais et pour tous les Africains. Nous devons croire en nous-mêmes, croire en nos capacités. Si nous ne croyons pas en nous, personne ne le fera à notre place. Je suis fier du travail abattu ici. Et cette CAN sera une réussite »