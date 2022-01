Can-2021 : Premier galop des Lions à Bafoussam sans le préparateur des gardiens

Galop d'entrainement des Lions sans Lamine Diatta et Tony Sylva

Arrivés, hier soir, à Bafoussam, les Lions vont effectuer leur premier galop d'entrainement, aujourd’hui à 16 h 30. Mais ce sera sans la présence du préparateur des gardiens de but, Tony Sylva, resté à Dakar après avoir été testé positif à la Covid-19.





Edouard Mendy et compagnie devront donc se débrouiller seuls avant le retour de l’ancien portier des Lions de la génération 2002.





L’absence de Tony Sylva ne sera pas le seul couac au sein de l’organisation et de la préparation des Lions, car le team manager, Lamine Diatta, qui joue le rôle de cordon ombilical entre les joueurs, le staff technique et la fédération, est aussi testé positif et laissé à Dakar.