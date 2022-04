[Vidéo] CAN 2021 : Revivez tous les buts du Sénégal, champion d’Afrique

Le Sénégal est champion d’Agrique pour la première fois de son histoire ! Grâce à sa victoire face à l’Egypte en finale de la 33e édition de la CAN à l’issue des tirs au but. Du premier but sénégalais inscrit par Sadio Mané à la séance de tirs au but en finale, retrouvez toutes les réalisations des Lions dans cette grande messe du football africain.