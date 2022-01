Can-2021 : Sadio Mané et Edouard Mendy ont rejoint la Tanière

Sadio Mane et Edouard Mendy ont rejoint la tanière

Edouard Mendy et Sadio Mané rejoignent la Tanière. Après leur face-à-face hier en club, comptant pour la 21e journée de la Premier League, soldé par un match nul (2-2) entre Chelsea et Liverpool, Mendy et Mané avaient embarqué pour rejoindre leurs partenaires qui sont en regroupement depuis le 27 décembre 2021 à Diamniadio.





Comme le montrent certaines images, les deux joueurs du championnat d’Angleterre ont pris le même vol, juste à la fin de la rencontre entre les Blues et les Reds. Sadio Mané avait d’ailleurs réussi à tromper, à la 9e mn de cette rencontre, la vigilance de son compatriote titulaire dans les buts de Chelsea.