Can 2021 : Un ancien de Génération Foot qualifie la Gambie

La Gambie s’est qualifiée pour les 8e de finale de la CAN 2021 en gagnant (1-0) devant la Tunisie.



Ablie Diallo, déjà auteur du but de la délivrance lors de la première victoire de la Gambie en phase finale de Can, a récidivé son équipe en marquant le but victorieux contre la Tunisie sur le fil (1-0; 90+3).

L’ex joueur de GF est à deux buts en trois matchs. Les Aigles de Carthage, 3e au classement, sont tout de même qualifiés.

Dans ce même groupe F, le Mali a terrassé (2-0) la Mauritanie de Pape Ibnou Ba.